Fenomén Adam Ondra

„Strach z pádu samotného, z toho, že si zlámu nohy, ten se u mě téměř nevyskytuje. Někdy mě to až mrzí, čas od času bych se bál rád. Ale pak je tu strach ze selhání. A s tím bojuju stále. Snažím se najít důvody, proč by to mělo dopadnout dobře. A pokud jsou to důvody, kterým moje mysl věří, většinou to funguje.“

Naší subjektivní realitou je právě to, co si myslíme, čemu věříme. Při zdolávání nejtěžší cesty světa, norské Silence, bylo pro Adama klíčové přesvědčit svou mysl, že je reálné ji vylézt.